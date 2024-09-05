Şekersiz Çay İçmenin Zararları Ortaya Çıktı: Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Şekerli çayın bir diğer avantajı ise tat profiline katkıda bulunmasıdır. Zayıf demlenmiş bir çayın tadı, şeker eklenerek iyileştirilebilir ve özellikle acımsı tanenler içeren çay çeşitlerinde bu tat dengesi sağlanabilir. Hint Assam çayı, sütlü oolong ve meyveli çay karışımları gibi çeşitler, şekerle daha hoş bir içim deneyimi sunar.

Ayrıca şekerli ve sütlü çay, mide ve bağırsak sistemini rahatlatıcı etkisiyle, özellikle gıda zehirlenmelerinden sonra önerilen bir içecektir. Bu karışım sindirimi normalleştirirken, şekerli taze siyah çay da stresle başa çıkmada ve kardiyovasküler sistemi dengelemekte etkili olabilir.