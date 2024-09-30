Şekerlenmiş Balın Çözümü Meğer Bu Kadar Basitmiş: Anında Eskisi Gibi Oluyor
Isıl işlem görmeyen ham balların besin değerini koruduğu ve şekerlenmesinin doğal bir süreç olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, şekerlenen balın çözülmesi için uygulanabilecek basit yöntemleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şekerlenmiş bal, diğer adıyla kristalleşmiş bal, akışkan halden yarı katı hale geçmiş balı ifade ediyor. Balın içerisindeki glikoz, fruktoz ve su miktarına bağlı olarak bu durum erken ya da geç bir dönemde oluşabiliyor. Kristalleşme, balın doğal yapısında bulunan glikozun zamanla katılaşması sonucu meydana geliyor. Özellikle glikoz ve fruktoz oranları birbirine yaklaştığında bu süreç hızlanabiliyor. Aynı zamanda, balın su oranının fazla olması da kristalleşmeyi hızlandıran bir etken.
ŞEKERLENMİŞ BALIN TÜKETİMİ GÜVENLİ Mİ
Kristalleşen balın görünümü farklılaştığı için bazı tüketicilerde endişe yaratabiliyor. Ancak, şekerlenme balın bozulduğu anlamına gelmiyor. Doğal yapısı korunduğu sürece bal, rahatlıkla tüketilebiliyor. Bu nedenle, şekerlenen balı eski akışkan haline döndürmek için basit yöntemler kullanılabiliyor.
ŞEKERLENMİŞ BAL NASIL ESKİ HALİNE GETİRİLİR?
Balın yeniden akışkan kıvama gelmesi için en yaygın yöntemlerden biri benmari usulüyle ısıtma. Bal kavanozunu sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirerek, balın çözülmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, balı doğrudan ateşle temas ettirmemek. Aksi takdirde balın besin değerleri zarar görebilir. Bal ısınırken dikkatli olunmalı, aksi takdirde besleyici özellikleri kaybolabilir.
BALIN ŞEKERLENMESİ KALİTESİNİ ETKİLEMİYOR
Balın şekerlenmesi, sanılanın aksine balın kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, doğal ve kaliteli bal da kristalleşebilir. Bu süreç, balın içeriğindeki glikoz, fruktoz ve su oranına bağlı olarak gelişiyor. Ayrıca balın saklama koşulları, ambalaj şekli ve kullanım şekli de kristalleşmeyi etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
BAL TÜRLERİNE GÖRE KRİSTALLEŞME SÜRELERİ
Çiçek balları, içerdikleri yüksek glikoz ve fruktoz oranı nedeniyle en hızlı kristalleşen bal türleri arasında yer alıyor. Buna karşın, çam balı gibi düşük glikoz ve fruktoz içeren bal çeşitleri daha geç şekerleniyor ve uzun süre akışkan kıvamını koruyor.
BALIN ŞEKERLENMESİ NASIL ENGELLENİR?
Balın şekerlenmesini önlemek için doğru saklama koşulları önem taşıyor. Balı 18-24 derece arasındaki oda sıcaklığında muhafaza etmek, kristalleşme sürecini yavaşlatıyor. Ayrıca, balın hava ve nem ile temasını minimuma indirmek de bu süreci engellemeye yardımcı oluyor.