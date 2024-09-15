Şekerlenen Reçeli Önleyen Tüyo Ortaya Çıktı: Bu Yöntemi Yalnızca Bursalılar Biliyor
Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken, ev hanımları kışlık hazırlıklarına hız verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Turşular, menemenler ve diğer kışlık yiyeceklerin yanı sıra reçel yapımı da yoğunlaşmış durumda. Şehirlerde ve köylerde, çilek ve şeftali reçelleri hazırlığı sürüyor. Ancak, pek çok ev hanımı için reçelin şekerlenmesi büyük bir sorun teşkil ediyor.
REÇELİN ŞEKERLENMESİ NASIL ÖNLENİR?
Şeftali reçelinin şekerlenmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var. İlk olarak, reçellerin saklanma sıcaklığı büyük önem taşıyor. reçeller sıcak ya da soğuk ortamlarda bekletilirse, şekerlenme, ekşime veya küflenme gibi sorunlar yaşanabilir. Reçellerin şekerlenmesini önlemek için doğru miktarda şeker kullanılması da kritik bir faktör. Yeterli şeker kullanılmadığında reçelin üzerinde şeker tabakası oluşabilir. Ayrıca, reçelin saklandığı kapların kuru olması gerektiği unutulmamalı; ıslak kaplar reçelin küflenmesine neden olabilir.
ŞEKERLENMİŞ REÇEL NASIL KURTARILIR?
Eğer şekerlenmiş reçeliniz varsa, endişelenmeyin, şekerlenmiş reçeli yeniden tüketilebilir hale getirmek için birkaç yöntem mevcut. Öncelikle, reçelin içine bir miktar su ekleyip yeniden kaynatabilirsiniz. Bu, reçelin normal kıvamına dönmesini sağlar, ancak rengi biraz koyulaşabilir. Şekerlenme fazla ise, bir kilo reçele bir çay bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip birkaç taşım kaynatmak etkili olabilir. Ayrıca, şekerlenmiş reçeli kabıyla birlikte sıcak suyun içine koyarak da şekerlenmeyi giderebilirsiniz.
ŞEFTALİ REÇELİ NASIL YAPILIR?
Evde yapacağınız şeftali reçelinin tarifi ise oldukça basit. İşte adım adım şeftali reçeli yapımı:
MALZEMELER
- 1 kilogram şeftali
- 1 kilogram toz şeker
- Yarım limonun suyu
HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?
1. Şeftalilerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve minik küpler halinde doğrayın.
2. Doğranmış şeftalileri derin bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Karışımı yaklaşık 1-2 saat bekletin.
3. Şeftaliler suyunu saldıktan sonra tencereyi orta ateşte kaynatın.
4. Reçel kıvamını almaya başladığında, yarım çay kaşığı tereyağını ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
5. Ardından limon suyunu ekleyin ve 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
6. Soğuyan reçelinizi temiz kavanozlara doldurarak saklayın.