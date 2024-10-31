Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş

Osmanlı dönemindeki illerin isimleri günümüze kadar gelirken değişti. İşte bazı şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimleri...

Kaynak: Haber Merkezi

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Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş - Resim: 1

Tarihin derinliklerine indiğimizde, günümüzde bildiğimiz Türkiye'nin farklı isimlerle anıldığını görüyoruz. Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler de bu topraklara kendilerine özgü isimler vermişlerdir.

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Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş - Resim: 2

Özellikle Osmanlı Dönemi'nde birçok şehir, günümüzdeki isimlerinden farklı adlarla anılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında yer alan bu şehirler, zaman içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak isimlerini değiştirmişlerdir.

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Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş - Resim: 3

Çoğu kişinin merak ettiği bu isimleri duyunca şaşıracaksınız. Bakın bazı memleketinizin Osmanlı dönemindeki ismi neymiş...

BAZI ŞEHİRLERİN ESKİ İSİMLERİ

Ankara: Angora

Bursa - Hüdavendi̇gar

Hakkari - Çölemerik

Kırklareli - Kırkkilise

Çankırı - Kengırı

Bartın- Oniki Divan

Kütahya - Kotiaeion

Adıyaman- Hüsnü Mansur

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Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş - Resim: 4

Samsun – Amisos

Çanakkele- Kale-i Sultaniye

Van - Tuşba

Elazığ - Elaziz

Artvin- Livane

Gaziantep – Ayntab

Denizli- Tonguzlu

Erzurum- Erzenü'r-Rum

Erzincan - Grekçe Eriza

Hatay – Hattena

Yozgat – Bozok

Amasya- Amasia

Düzce-Konsapa

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