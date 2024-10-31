Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş
Osmanlı dönemindeki illerin isimleri günümüze kadar gelirken değişti. İşte bazı şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihin derinliklerine indiğimizde, günümüzde bildiğimiz Türkiye'nin farklı isimlerle anıldığını görüyoruz. Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler de bu topraklara kendilerine özgü isimler vermişlerdir.
Özellikle Osmanlı Dönemi'nde birçok şehir, günümüzdeki isimlerinden farklı adlarla anılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında yer alan bu şehirler, zaman içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak isimlerini değiştirmişlerdir.
Çoğu kişinin merak ettiği bu isimleri duyunca şaşıracaksınız. Bakın bazı memleketinizin Osmanlı dönemindeki ismi neymiş...
BAZI ŞEHİRLERİN ESKİ İSİMLERİ
Ankara: Angora
Bursa - Hüdavendi̇gar
Hakkari - Çölemerik
Kırklareli - Kırkkilise
Çankırı - Kengırı
Bartın- Oniki Divan
Kütahya - Kotiaeion
Adıyaman- Hüsnü Mansur
Samsun – Amisos
Çanakkele- Kale-i Sultaniye
Van - Tuşba
Elazığ - Elaziz
Artvin- Livane
Gaziantep – Ayntab
Denizli- Tonguzlu
Erzurum- Erzenü'r-Rum
Erzincan - Grekçe Eriza
Hatay – Hattena
Yozgat – Bozok
Amasya- Amasia
Düzce-Konsapa