Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Ortaya Çıktı: Bakın Memleketinizin İsmi Neymiş

Tarihin derinliklerine indiğimizde, günümüzde bildiğimiz Türkiye'nin farklı isimlerle anıldığını görüyoruz. Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetler de bu topraklara kendilerine özgü isimler vermişlerdir.