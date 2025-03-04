Şeflerin Karnabahar Pişirme Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Böyle Pişirince Ev Kötü Kokmuyormuş
Karnabaharı pişirirken eve dolan kötü kokuyu önlemek artık mümkün! Mutfakta şeflerin kullandığı küçük ama etkili püf noktaları ile karnabaharın kokusunu minimuma indirmenin yolları ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının en sevilen sebzelerinden biri olan karnabahar, içerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı bir besin kaynağı olarak öne çıkar. Ancak pişirildiğinde yaydığı keskin koku, birçok kişinin bu lezzetli sebzeden uzak durmasına neden oluyor. Neyse ki, mutfakta küçük ama etkili püf noktaları ile karnabaharın kokusunu minimuma indirmenin yolları ortaya çıktı. İşte şeflerin en çok kullandığı yöntemler…
KARNABAHARI PİŞİRİRKEN KOKMASINI ÖNLEYEN YÖNTEM
1. Buharda Pişirme Yöntemi
Karnabaharın kokusunu en aza indirmenin ve besin değerlerini korumanın en iyi yollarından biri buharda pişirme yöntemidir. Bunun için:
Karnabaharı küçük parçalara ayırın.
Bir buharlı pişirici veya buhar sepeti kullanarak 8-10 dakika kadar pişirin.
Pişirme sırasında kapağı sık sık açarak fazla buharın dışarı çıkmasını sağlayın.
Böylece hem kokusuz hem de besin değerlerini kaybetmeyen bir karnabahar elde edebilirsiniz.
2. Sütlü Haşlama Yöntemi
Bir diğer etkili yöntem ise sütle haşlama tekniği. Bu yöntem sayesinde karnabahar daha yumuşak ve kremsi bir doku kazanırken kokusu da minimum seviyeye iner.
Yapmanız gerekenler:
Tencereye yarı yarıya süt ve su ekleyin.
Karnabaharı bu karışımda haşlayın.
Bu yöntemle pişirdiğiniz karnabahar çok daha hafif bir aroma kazanacak ve kokusu eve sinmeyecek.
3. Asidik Malzemeler Kullanmak
Karnabaharın kokusunu bastırmanın en etkili yollarından biri de limon suyu veya sirke eklemek. Asidik bileşenler, kükürt kokusunun oluşmasını engelleyerek mutfağınıza yayılmasını önler. Bunun için:
Pişirme suyuna birkaç damla limon suyu veya bir yemek kaşığı sirke ekleyin.
Bu yöntem hem kokusuz bir pişirme sağlar hem de karnabahara ekstra bir lezzet katar.