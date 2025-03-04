Şeflerin Karnabahar Pişirme Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Böyle Pişirince Ev Kötü Kokmuyormuş

KARNABAHARI PİŞİRİRKEN KOKMASINI ÖNLEYEN YÖNTEM

1. Buharda Pişirme Yöntemi

Karnabaharın kokusunu en aza indirmenin ve besin değerlerini korumanın en iyi yollarından biri buharda pişirme yöntemidir. Bunun için:

Karnabaharı küçük parçalara ayırın.

Bir buharlı pişirici veya buhar sepeti kullanarak 8-10 dakika kadar pişirin.

Pişirme sırasında kapağı sık sık açarak fazla buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

Böylece hem kokusuz hem de besin değerlerini kaybetmeyen bir karnabahar elde edebilirsiniz.