Şeflere Göre En Doğru Yöntem Bulundu! Balık En Sağlıklı Nasıl Pişirilir

Balık, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır ve doğru pişirme yöntemiyle tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlar. Peki, şeflere göre en doğru balık pişirme yöntemi nedir? İşte size en sağlıklı balık pişirme yöntemleri...

Pişirme işleminde yağ kullanılmaması ve daha düşük sıcaklıklar tercih edilmesi, haşlama ve buharda pişirme yöntemlerinin daha sağlıklı olduğunu gösterir. Fırında pişirme, balığın içeriğinde bulunan D vitaminini korumanın iyi bir yoludur.

1. Buharda Pişirme:

Balığı buharda pişirmek, besin değerlerini kaybetmeden yumuşak ve lezzetli bir şekilde pişirmenin en sağlıklı yollarından biridir. Buharda pişirme yöntemi, balığın içindeki besin maddelerinin korunmasını sağlar ve yağ kullanımını minimumda tutar.