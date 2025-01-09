Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor

3. Yağın Isısı: Pişi kızartılırken kullanılan yağın ısısına dikkat etmek gerekmektedir. Yağın çok sıcak olması durumunda pişi dışı hemen kızarırken içi çiğ kalabilir. Bu nedenle orta ateşte kızartma yapmak daha uygun olacaktır.

4. Pişirme Süresi: Pişilerin her iki tarafının da eşit şekilde kızarması için pişirme süresine dikkat etmek gerekmektedir. Her iki tarafın da altın rengini alması için yaklaşık 2-3 dakika pişirilmesi yeterli olacaktır.

5. Pişilerin Süzülmesi: Pişiler kızartıldıktan sonra fazla yağını süzmeleri için kağıt havlu üzerine alınmalıdır. Bu sayede fazla yağdan arındırılmış ve daha hafif bir lezzet elde edilmiş olur.