Sebebi Çok Basitmiş... Mikrodalga Fırınlar Yemeği Isıtırken Tabakları Bu Yüzden Soğuk Bırakıyormuş

Yemeklerimizi ısıtmak için ya da hafif gıdaların pişirilmesinde kullandığımız mikrodalga fırınlar, yemekleri ısıtmasına rağmen tabakların sıcaklığını değiştirmez. Peki aynı alanda bulunan yemekler ısınırken, tabaklar neden soğuk kalıyor?

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Sebebi Çok Basitmiş... Mikrodalga Fırınlar Yemeği Isıtırken Tabakları Bu Yüzden Soğuk Bırakıyormuş - Resim: 1

Mikrodalga fırınlar, günümüzde hayat kolaylaştıran teknolojilerin en üstünde yer alıyor.

Yorgun iş günlerinin ardından dakikalar içerisinde yemeği servise hazır sıcaklığa getiren mikrodalga fırınlar, normal fırınlardan oldukça farklı çalışmakta. Yemeği pişirmek için ısıyı değil, elektromanyetik spektrumunları kullanan mikrodalga fırınlar, yiyecekleri yolladıkları dalgalar aracılığıyla ısıtıyor.

MİKRODALGALAR NEDEN TABAĞI ISITMIYOR?

Mikrodalga fırınlar, temel olarak yiyeceği değil, yiyeceğin içindeki suları ısıtmaya yarıyor. Her ne kadar katı görünürse görünsün, tüm gıdaların içerisinde çok fazla miktarda sıvı bulunduğundan, mikrodalga fırınların yolladığı ve tam da 2.4 GigaHertz frekansındaki mikrodalgalar, yemeklerin içerisinde bulunan atomları harekete geçiriyor.

Tabakların içerisinde sıvı bulunmuyor olması, mikrodalga ışınlarından etkilenmemelerine ve dolayısıyla soğuk kalmalarına neden oluyor. Peki tüm bu özellikleriyle hayatımızı kolaylaştıran mikrodalga fırınlar, sağlığımız için zararlı mı?

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