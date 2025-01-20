Sarma Azerbaycan'da Böyle Hazırlanıyor ve İçi Çok Daha İyi Pişiyor
Azerbaycan Mutfağının Gözdesi: Azerbaycan Usulü Sarma
Azerbaycan mutfağı, derin köklere sahip bir kültürel mirasın yansıması olarak zengin lezzetleriyle dünya mutfakları arasında özel bir yere sahiptir. Bu mutfak, sadece yemek tarifleriyle değil, aynı zamanda yemeklerin hazırlanış biçimi ve sunumuyla da fark yaratır. Azerbaycan usulü sarma, bu eşsiz mutfağın en sevilen lezzetlerinden biridir. Görüntüsüyle göz dolduran ve tadıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakan bu yemek, Türk mutfağındaki benzerlerinden farklı bir deneyim sunar.
Azerbaycan Usulü Sarma
Malzemeler
200 gr dana kıyma
100 gr kuzu kıyma
70 gr baldo pirinç
Üzüm yaprağı
3 adet soğan
Tuz
Karabiber
Yarım demet dereotu
3 yemek kaşığı kuru nane
2 diş sarımsak
70 gr tereyağı
Sunum için:
Yoğurt veya sarımsaklı yoğurt
Nasıl Yapılır?
Soğanı ve sarımsakları mutfak robotundan geçiriyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz.
Kıymaları, soğanı, yeşillikleri, pirinci, tuz ve karabiberi bir kaba ilave edip, iyice yoğuruyoruz.
Yaprakları yıkayıp, tuzunu iyice çıkarıp tek tek tezgaha açıyoruz.
Bir yaprağa iç harçtan ortalama 10 gr koyup sarıyoruz.
Hazırlanan sarmaları tencereye dizip, yarım su bardağı kaynar su ekliyoruz.
Yaprakların pişip yumuşamasına yakın içerisine tereyağı ekliyoruz. Sarmalar yağa düşünce ocağı kapatıyoruz.
Sade veya sarımsaklı yoğurtla sunuyoruz. Afiyet olsun.
Fotoğraflar: Youtube.com