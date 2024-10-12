Sarımsakları Sakın Böyle Saklamayın: Altın Formül Bulundu! Meğer Herkes Aynı Hatayı Yapıyormuş
Doğru saklama yöntemleriyle hem sarımsağınızdan hem de diğer mutfak malzemelerinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. işte sarımsağı saklarken dikkat etmeniz gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, yalnızca yemeklere kattığı tatla değil, sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Ancak, birçok kişinin sarımsağı buzdolabında saklaması, uzmanlar tarafından yanlış bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Sarımsak, çorbalardan makarnalara kadar pek çok yemeğin lezzetini artıran önemli bir malzeme. Fakat, yanlış saklama yöntemleri sarımsağın ömrünü kısaltabilir ve faydalarını azaltabilir.
SAKIN BÖYLE SAKLAMAYIN
Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, sarımsağı buzdolabında saklamak, erken filizlenmesine yol açıyor. Bu nedenle, buzdolabı, sarımsağın saklanabileceği en uygun yerlerden biri değil.
Daily Record'un haberine göre, sarımsağı 15,5 ila 18 derece sıcaklıkta, güneş ışığından uzak bir ortamda saklamak en iyisidir. Ayrıca, sarımsağın nefes alabilmesi için kağıt torba, file torba veya tel sepet gibi malzemeler tercih edilmelidir.
Örneğin, ocak yanına konulan yemeklik yağlar da uygun bir saklama yeri değildir. Uzmanlar, değişken sıcaklıklar ve ışık maruziyetinin yağın kalitesini bozabileceğini belirtiyor. Zeytinyağı konusunda uzman Elizabeth Berger, "Yağı sabit bir sıcaklıkta saklamak en iyisidir" şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.