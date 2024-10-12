Sarımsakları Sakın Böyle Saklamayın: Altın Formül Bulundu! Meğer Herkes Aynı Hatayı Yapıyormuş

Daily Record'un haberine göre, sarımsağı 15,5 ila 18 derece sıcaklıkta, güneş ışığından uzak bir ortamda saklamak en iyisidir. Ayrıca, sarımsağın nefes alabilmesi için kağıt torba, file torba veya tel sepet gibi malzemeler tercih edilmelidir.

Örneğin, ocak yanına konulan yemeklik yağlar da uygun bir saklama yeri değildir. Uzmanlar, değişken sıcaklıklar ve ışık maruziyetinin yağın kalitesini bozabileceğini belirtiyor. Zeytinyağı konusunda uzman Elizabeth Berger, "Yağı sabit bir sıcaklıkta saklamak en iyisidir" şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

