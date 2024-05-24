Sarımsak muhafaza etmenin yöntemi belli oldu: Aylarca çürümeden ve bozulmadan taze kalacak

Sarımsak, Türk mutfağında en sık tüketilen besinlerin başında gelir. Doğal bir antibiyotik olarak bilinen sarımsak aynı zamanda her yemeğe lezzet katmasıyla da bilinir. Bu nedenle sarımsak sık sık satın alınan bir besindir.

Ancak satın alınan sarımsaklar kısa süre içerisinde çürüyerek tüketilemez hale gelir. .bu noktada doğru saklama koşullarını bilmek gerekir.

Bu saklama yöntemiyle muhafaza edeceğiniz sarımsaklar haftalarca ve hatta aylarca çürümeden taze kalabilecek.

İşte sarımsak saklama yöntemi...