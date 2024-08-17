Sarı Lekeler Tamamen Kayboluyor! İşte Yastıklarınızı İlk Günkü Temiz Haline Çevirmenin Yolu

Uzmanlara göre evlerde bulunan en pis yerler tuvaletler değil. Yapılan araştırmalar, yaz aylarında yastık kılıflarının bir evdeki en pis alan olduğunu gösteriyor. Terleme ile birlikte yastıklarda kalıcı hale gelen sararmanın önüne geçmek ve yastıkları ilk günkü temiz haline çevirmek ise doğru yöntemlerle mümkün.

Sarı Lekeler Tamamen Kayboluyor! İşte Yastıklarınızı İlk Günkü Temiz Haline Çevirmenin Yolu - Resim: 1

Artan sıcakların ardından gece yarısı uykudan uyandığınızda yastığınızın sırılsıklam olduğunu görmüşsünüzdür. Terinizin geçtiği yastıklar, saatler sonra kurumakta ve bu şekilde yastık yüzeyinde devamlı biriken bir kir tabakası oluşmakta.

YASTIKLAR BEMBEYAZ OLUYOR

Uzun süreli kullanımların ardından yastığın iç bölgelerine sinen ve dışarıya sararmış bir görüntü veren bu durumun önüne geçmek ise oldukça basit. En etkili temizlik ürünlerinin dahi beyazlatamadığı sararmış yastıkları kar beyazına çevirmenin yolu, bir miktar oksijenli sudan geçiyor.

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