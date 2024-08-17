Sarı Lekeler Tamamen Kayboluyor! İşte Yastıklarınızı İlk Günkü Temiz Haline Çeviren Yöntem

Artan sıcakların ardından gece yarısı uykudan uyandığınızda yastığınızın sırılsıklam olduğunu görmüşsünüzdür. Terinizin geçtiği yastıklar, saatler sonra kurumakta ve bu şekilde yastık yüzeyinde devamlı biriken bir kir tabakası oluşmakta.



YASTIKLAR BEMBEYAZ OLUYOR



Uzun süreli kullanımların ardından yastığın iç bölgelerine sinen ve dışarıya sararmış bir görüntü veren bu durumun önüne geçmek ise oldukça basit. En etkili temizlik ürünlerinin dahi beyazlatamadığı sararmış yastıkları kar beyazına çevirmenin yolu, bir miktar oksijenli sudan geçiyor.