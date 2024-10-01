Sarı Çiçeği Adeta Şifa Dağıtıyor! Ciltte Oluşan Yanık, Sıyrık ya da Yaraları Anında Onarıyor
Hyperaceae familyasında olan ve dünyada ılıman ve tropik iklimde doğal olarak yetişen bir bitki olan sarı kantaron, birçok şeye fayda sağlıyor. Özellikle yara, yanık ve kesik gibi cilt yaralarına iyi gelen sarı kantaron yağı iltihap giderici özelliğe de sahiptir. İşte kantaron yağının faydaları ve kullanım alanları…
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarının başında çiçek açan kantaron bitkisi, toplanıp zeytinyağı ile harmanlandığında doğal bir şifa kaynağına dönüşüyor. Güneşte bekletilen kantaron yağı, yara ve yanıkların tedavisinde kullanılırken, gölgede bekletilen kantaron yağı mide rahatsızlıkları için tercih ediliyor.
Cilt yaralarını tedavi eden kantaron, tahrişi azaltarak iyileşme sürecini hızlandırır. Ameliyat izleri ve kesiklerin iyileşmesinde de etkili olurken, kantaron yağı antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki kırışıklıkları azaltarak daha genç ve canlı bir görünüm sağlar.
MİDEYİ RAHATLATIYOR
İltihaplı cilt sorunlarına ve akneye karşı iyi gelir, egzama gibi rahatsızlıkları hafifletir. Güneşte bekletildiğinde cilt için etkili bir ürün haline gelirken, gölgede tutulduğunda mideyi rahatlatıcı bir ilaç olur.
Sindirim sistemini düzenlemek için birkaç damla yoğurt, su veya çaya eklenebilir. Ayrıca kantaron yağını saç derisine uygulayarak kuruluğu önleyebilir, saçların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayabilirsiniz.
Antidepresan etkisi de olan kantaron yağı, serotonin ve dopamin gibi hormonların seviyesini düzenleyerek hafif depresyon belirtilerini hafifletebilir.
KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR?
Kantaron yağı dahili olarak kullanılacaksa, mutlaka hekiminizin önerdiği doza dikkat etmeniz önemlidir. Diğer kantaron ürünleriyle birlikte kullanmaktan kaçınarak, aşırı doz riskini önleyebilirsiniz. Ciltte oluşan yanık, sıyrık ya da yaraların üzerine kantaron yağını dökerek masajla uygulayabilirsiniz. Saç bakımında da kullanabileceğiniz bu yağı, saç derisine masaj yaparak sürmeli ve ardından saçlarınızı durulamalısınız. Fazla kullanımında yan etkiler görülebileceği unutulmamalıdır.
KANTARON YAĞI KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kantaron yağı kullanmadan önce bir doktora danışmanız oluşabilecek olası riskler açısından önemlidir. Herkes için uygun olmayan bu yağ, bazı kişilerde zararlı olabilir.
Hamileler: Kantaron yağı, rahim kaslarının tonusunu artırabileceğinden hamilelerde düşük riskine yol açabilir. Bu nedenle hamilelik döneminde kullanılması tavsiye edilmez.
Emziren Anneler: Emzirme döneminde kullanıldığında, bebeklerde uyuşukluk ve huzursuzluk yaratabileceğinden emziren annelere önerilmez.
İlaç Kullananlar: Özellikle antidepresanlar, kalp ilaçları veya serotonin seviyesini etkileyen ilaçlarla birlikte kantaron yağı kullanmak zararlı olabilir. Bu kombinasyon, hızlı nabız, yüksek tansiyon, artan vücut ısısı ve halüsinasyon gibi ciddi yan etkilere yol açabilir.
Ameliyat Olacak Kişiler: Ameliyat sonrası ilaçlarla etkileşime girebileceği için, ameliyat geçirenlerin ilk beş gün içinde kantaron yağı kullanmaktan kaçınması gerekiyor.