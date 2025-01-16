Sararmış Perdeleri Gelin Duvağı Gibi Yapan Yöntem! Sadece 1 Malzeme Yetiyor
Ev temizliği sırasında doğal yöntemlerden yararlanarak sararmış perdelerinizi ilk günkü hale getirebilmeniz mümkün. İşte doğal yolları…
Kaynak: Haber Merkezi
Zamanla sararan tül perdelerinizi yeniden bembeyaz yapmak için basit ama etkili yöntemlere başvurabilirsiniz. İşte perdelerdeki sararmaları gidermek için kullanabileceğiniz doğal ve pratik çözümler:
1. BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ
Bulaşık makinelerinde beyazlatıcı ve parlatıcı etkisiyle bilinen tablet deterjanlar, tül perdelerin temizliğinde de etkili bir çözüm sunuyor. Perdelerinizi çamaşır makinesine yerleştirin ve deterjan gözüne bir adet bulaşık makinesi tableti ekleyin. Yıkama işlemi sonrası perdelerinizin bembeyaz olduğunu fark edeceksiniz.
2. KARBONAT
Doğal beyazlatıcı özellikleriyle bilinen karbonat, sararmış tül perdelerde harika sonuçlar verir. Makineye 2 paket karbonat ekleyerek perdelerinizi 30 derecede yıkayın. Bu yöntemle perdelerinizin kısa sürede eski beyazlığına kavuştuğunu göreceksiniz.
3. BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, hem temizleyici hem de yumuşatıcı etkisiyle birçok temizlikte kullanılır. Perdelerinizdeki lekeleri çıkarmak için 1 su bardağı beyaz sirkeyi çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne dökün. Deterjanınızı ekleyerek makineyi çalıştırdığınızda sirkenin etkisini göreceksiniz.
4. TOZ ŞEKER
Çay tatlandırıcı olarak bildiğimiz toz şeker, tül perde temizliğinde de etkili bir yardımcıdır. Bir fincan toz şekeri çamaşır makinesine ekleyerek perdelerinizi yıkayın. Şeker, kötü kokuları gidermekle kalmaz, perdelerinizin temiz ve ferah kokmasını da sağlar.
5. KAYA TUZU
Doğal temizlik yöntemlerinden biri olan kaya tuzu, tül perdelerin sararmalarını gidermede oldukça etkili bir alternatiftir. Perdelerinizi bir leğene koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 2 yemek kaşığı kaya tuzunu suya karıştırın. Perdelerinizi bu karışımda bir gece beklettikten sonra makinede yıkayın.