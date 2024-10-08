Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım

Karbonat ve Hidrojen Peroksit: Bir çay kaşığı karbonat ile yarım çay kaşığı hidrojen peroksiti karıştırarak bir macun oluşturun. Bu macunu tırnaklarınıza uygulayıp birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Bu yöntemi haftada bir kez tekrarlamak faydalı olabilir.