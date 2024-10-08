Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım

Tırnak sararmasının önüne geçecek formül ortaya çıktı. Bu karışımı sürünce tırnaklarınız anında bembeyaz olacak.

Son Güncelleme:
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım - Resim: 1

Tırnaklarda oluşan sararmalar, estetik bir sorun olmasının yanı sıra sağlık belirtileri de gösterebilir. Ancak, evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle tırnaklarınızı beyazlatmak mümkün. İşte denemeniz için birkaç pratik yöntem:

1 5
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım - Resim: 2

Limon Suyu: Limon, doğal bir beyazlatıcıdır. İkiye kesilmiş bir limonun içine tırnaklarınızı batırarak birkaç dakika bekletebilirsiniz. Alternatif olarak, limon suyunu bir kaseye sıkarak tırnaklarınızı bu suya daldırabilirsiniz. İşlem sonrası tırnaklarınızı durulayıp nemlendirici sürmeyi unutmayın.

2 5
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım - Resim: 3

Karbonat ve Hidrojen Peroksit: Bir çay kaşığı karbonat ile yarım çay kaşığı hidrojen peroksiti karıştırarak bir macun oluşturun. Bu macunu tırnaklarınıza uygulayıp birkaç dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Bu yöntemi haftada bir kez tekrarlamak faydalı olabilir.

3 5
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım - Resim: 4

Diş Macunu: Beyazlatıcı etkisi olan diş macununu bir diş fırçası yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın. Birkaç dakika nazikçe fırçalayarak ardından durulayın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

4 5
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım - Resim: 5

Elma Sirkesi: Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir kaseye ekleyin. Tırnaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika beklettikten sonra durulayın ve nemlendirici sürün. Elma sirkesi, tırnaklardaki lekeleri azaltmada etkili olabilir.

5 5