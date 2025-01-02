Sararan Mutfak Lavabosunu Anında Beyazlatıyor! Karbonata Birkaç Damla Eklemek Yetiyor

Mutfak lavabolarındaki sararmalar genellikle suyun içindeki kireç ve minerallerin birikmesiyle oluşur. Ayrıca, yağ kalıntıları, yiyecek artıkları ve sabun kalıntıları da lavabonun parlaklığını kaybetmesine neden olabilir. Düzenli temizlik yapılmadığında bu birikintiler derinleşir ve çıkması zor bir hal alır.