Sararan Beyazları Hemen Eski Haline Getiriyor! Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Beyaz kıyafetlerde deodorant ve parfüm kalıntıları nedeniyle oluşan sarı lekeler, özellikle sıcak havalarda birçok kişinin karşılaştığı bir sorun. Ancak basit bir yöntemle bu inatçı lekelerden kurtulmak mümkün. Oksijenli su ve bulaşık deterjanı kullanarak, beyazlarınızı yeniden ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak havalarda deodorant ve parfüm kullanımı kaçınılmazdır, ancak bu ürünler özellikle gömlek yakaları ve koltuk altı bölgelerinde sararmalara neden olabilir. Beyaz kıyafetlerde oluşan bu lekeler, standart deterjanlarla her zaman çıkmaz. Ancak aşağıdaki yöntemle beyazlarınızı kolayca kurtarabilirsiniz.
İşte kesin sonuç veren o yöntem....
Kaynak: Haber Merkezi