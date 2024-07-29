Şanslı Numaraları Bildi, Çılgın Sayısal Loto'dan Rekor İkramiye Kazandı

Haftalardır devam eden devrin ardından, Çılgın Sayısal Loto'da katlanarak büyüyen rekor büyük ikramiye sonunda sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 460 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye rekorunu kırdı.

TÜRKİYE ŞANS OYUNLARI TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 460 milyon TL’yi aşarak Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye tutarı rekorunu kırarak sahibini buldu.

Bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA 460 MİLYON LİRA KAZANDIRAN RAKAMLAR

Çılgın Sayısal Loto'da 1 kişiye 460 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar; 14-21-45-56-70-76 Joker-35 SüperStar-53 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre ise 6 şanslı numarayı bilen 1 talihli 460.913.735,15 TL ödülün sahibi oldu. Talihlinin hangi şehirden olduğu merak konusu olurken, henüz açıklama yapılmadı.