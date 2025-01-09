Şanslı İnsanlar Boşuna Şanslı Değilmiş! Sırrı Kan Grubunda... Nasıl Mı?
Şanslı insanların kan grupları belli oldu. Bakın neden şanslılarmış:
Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma tüm ezberleri alt üst etti. Meğer boşuna şanslı değillermiş. İşte kafa karıştıran araştırmaya dair detaylar.
Kan gruplarının insanların hayatında önemli bir rol oynadığı bilinmekteydi, ancak şans faktörüyle ilişkilendirilmesi yeni bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.
NTV'deki habere göre; 55 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, 0 kan grubuna sahip olanların kanser ve bir dizi önemli hastalık için daha az risk taşıdığını gösterdi. Araştırma, kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı olduğunu gösteriyor.
A,B, AB grubu kana sahip olanların, 0 grubu kana sahip olanlara göre daha fazla sağlık riski taşıdığı ortaya çıktı.
Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat, kan grubu 0 olanların bir dizi önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.
Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi.
Etemadi, 55 bin kişi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.
Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi.
Araştırmalar daha önce de 0 grubu kana sahip olmayanların kanser ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermişti.
11 bin kişiyi içeren araştırma, kan gruplarının tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerine yönelik bulgular da ortaya koydu. A grubu kana sahip olanlarda kötü kolesterol oranın yüksek olduğu belirlendi.