Şanlıurfa'da Kafataslarıyla Dolu Gizemli Oda Bulundu: Araştırmacılar Kazdıkça Çıkanlara İnanamadı

12 BİN YILLIK ŞAMAN

Mardin'de kazı başkanlığını Doç. Dr. Ergül Kodaş'ın yaptığı Çemka Höyük'teki bir kerpiç binanın tabanının altına gömülü, doğal nedenlerle 25-30 yaşları arasında ölen kadın ile bedeni üzerinde, çenesi ayrılmış ve ayaklarının ucuna konmuş bir yaban öküzü kafatası bulundu. Ayrıca bir keklik kanadı, bir sansar bacağı ve bir koyun veya keçinin kalıntıları da mezar çukurunda dağınık halde bulundu. Yakındaki diğer yapıların altında da başka 14 kişinin gömüldüğü ortaya çıktı. Sıra dışı defin işlemi nedeniyle kadının, 12 bin yıllık bir şaman olabileceği değerlendiriliyor.

KAFATASLARIYLA DOLU GİZEMLİ ODA

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin de dahil olduğu Taş Tepeler yerleşimlerinden biri olan, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşimi Sefertepe'de kafataslarıyla dolu bir oda ortaya çıktı. Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın kazı başkanı olduğu araştırmada, özel bir yapıda, bir niş içerisine özenle yerleştirilmiş tek bir kafatası ile 22 kafatasının düzenli biçimde yerleştirildiği, 'Kafataslı oda' olarak adlandırılan bir oda tespit edildi. Bulunan oda, yaklaşık 12 bin yıl önce Taş Tepeler'de yaşayan ve ölen bazı kişilerin kafataslarının yerleşim içerisinde özel yapılarda belirli bir süre sergilendiğini gösteriyor.