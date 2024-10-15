Sancısı Gelen Hamile Kadın Metrobüste Doğum Yaptı

İstanbul Esenyurt’ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse bindi. Metrobüs ile Cennet Mahallesi'ne geldikleri sırada sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi.

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER VE DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ZİYARET

Haberi alan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özer ve İmamoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.