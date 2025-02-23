Sanayiden Çıkmayan Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Çoğu Sürücü Bilmiyor! Büyük Masraf Çıkarıyor

ARAÇTAN İNERKEN DİKKAT EDİN

Özellikle iri yapılı sürücüler, arabaya binerken veya inerken direksiyon ve kapıya fazla yük bindirebilir. Bu durum, zamanla kapı menteşelerinde ve direksiyon kolonunda deformasyona neden olabilir. SUV gibi yüksek araçlarda bu sorun daha belirgin hâle gelir. Bazı üreticiler, sürücülerin tutunabilmesi için A sütununa özel tutamaklar ekler. Ancak bu destek noktaları yoksa, direksiyon ve kapı menteşelerinin bu tür yüklere dayanıklı olmadığını unutmamak gerekir.