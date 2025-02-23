Sanayiden Çıkmayan Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Çoğu Sürücü Bilmiyor! Büyük Masraf Çıkarıyor
Günlük sürüş alışkanlıkları, zamanla aracınızda ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sürücüler dikkat etmedikleri takdirde büyük masraflarla karşılaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küçük gibi görünen hatalar, uzun vadede pahalı tamirat masraflarına sebep olabiliyor. Uzmanlar, birçok sürücünün farkında olmadan yaptığı bazı yanlışların, aracın ömrünü kısaltabileceğini belirtiyor.
ARAÇTAN İNERKEN DİKKAT EDİN
Özellikle iri yapılı sürücüler, arabaya binerken veya inerken direksiyon ve kapıya fazla yük bindirebilir. Bu durum, zamanla kapı menteşelerinde ve direksiyon kolonunda deformasyona neden olabilir. SUV gibi yüksek araçlarda bu sorun daha belirgin hâle gelir. Bazı üreticiler, sürücülerin tutunabilmesi için A sütununa özel tutamaklar ekler. Ancak bu destek noktaları yoksa, direksiyon ve kapı menteşelerinin bu tür yüklere dayanıklı olmadığını unutmamak gerekir.
DİREKSİYONU ARAÇ SABİTKEN ÇEVİRMEYİN
Yeni sürücülerin yaptığı en yaygın hatalardan biri, araç sabitken direksiyonu çevirmek. Bu alışkanlık, direksiyon sistemine fazladan yük bindirerek kremayer dişlisinin ve hidrolik direksiyonun hızla aşınmasına yol açabilir. Direksiyonun her zaman araç hareket hâlindeyken çevrilmesi, direksiyon sisteminin ömrünü uzatır. Ayrıca park hâlindeyken tekerleklerin ters pozisyonda bırakılmasından kaçınılmalıdır, çünkü bu da direksiyon sistemine ek yük bindirir.
KOLTUKLARI DESTEK OLARAK KULLANMAYIN
Aracın içinden eşya alırken dizinizi koltuğa yaslamak, özellikle koltuk ısıtma sistemine zarar verebilir. Koltuk içindeki ısıtma elemanları, fazla baskıya dayanıklı değildir. Uzmanlar, bu tür yanlış kullanımların koltuk döşemesini deforme edebileceğini ve elektrikli ısıtma sisteminin zamanla işlevini kaybedebileceğini belirtiyor.
AYNALARI ELİNİZDE KATLAMAYIN
Pek çok modern araçta otomatik ayna katlama sistemi bulunur. Araç üreticileri, aynaların elle katlanmasının mekanizmaya zarar verebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, aynaları manuel olarak katlamak yerine sistemin kendi işleyişine bırakmak daha sağlıklı olacaktır.