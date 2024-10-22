Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Çay Mahallesi Adapark mevkisinde E.K, E.Z, M.Z, L.C. ve A.H.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri E.K'ye silahla ateş etti.

Yaralanan E.K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Hastaneden taburcu olan E.K, daha sonra E.Z'ye ait iş yerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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