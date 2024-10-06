Samsun'da Kaza! Tramvay ile Ambulans Birbirine Girdi: 4 Yaralı

Samsun'da tramvay ile seyir halindeki otomobil çarpıştı ve kaza sonucunda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun'da Kaza! Tramvay ile Ambulans Birbirine Girdi: 4 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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