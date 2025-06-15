Saman Balyalarına Saklanan 31 Kaçak Göçmen Yakalandı
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından bir tırın dorsesinde tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı.
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Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen tırın dorsesindeki salam balyalarının altında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Altınözü yolunda takibe aldıkları tırı durdurdu.
Tırın dorsesindeki saman balyaları arasında yapılan aramada, 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla B.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA