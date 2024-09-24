Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu

Salep, özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan ve lezzetiyle bizi mest eden bir içecek olarak bilinir. Ancak salep pişirmek, kıvamını tutturmak her zaman kolay olmamıştır. Neyse ki, salep böyle pişirilmeliymiş ve kıvamını tam tutturmanın yolu bulundu.

Salep dünyanın en faydalı içeceklerindendir. Özellikle mide rahatsızlıklarında etkili olan salep, hazmı kolaylaştırarak mideyi rahatlatmaktadır.

Bunun yanı sıra tarçınla tüketiminde ise özellikle üst solunum yollarında etkili olmakta. Bu yüzdendir kış aylarında çokça tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren salep özellikle kış hastalıklarına karşı tam koruma sağlıyor.

Tarçın ile tüketilen salep ayrıca tarçının kan şekeri dengelenmesini sağladığı için tokluk hissi vermekte ve tatlı isteğini azaltmaktadır.