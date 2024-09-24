Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu
Salep böyle pişirilmeliymiş ve kıvamını tam tutturmanın yolu bulundu. Doğru malzemeleri kullanarak, sürekli karıştırarak, sabırla pişirerek ve doğru baharatlarla servis ederek siz de mükemmel bir salep deneyimi yaşayabilirsiniz.
Salep, özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan ve lezzetiyle bizi mest eden bir içecek olarak bilinir. Ancak salep pişirmek, kıvamını tutturmak her zaman kolay olmamıştır. Neyse ki, salep böyle pişirilmeliymiş ve kıvamını tam tutturmanın yolu bulundu.
Salep dünyanın en faydalı içeceklerindendir. Özellikle mide rahatsızlıklarında etkili olan salep, hazmı kolaylaştırarak mideyi rahatlatmaktadır.
Bunun yanı sıra tarçınla tüketiminde ise özellikle üst solunum yollarında etkili olmakta. Bu yüzdendir kış aylarında çokça tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren salep özellikle kış hastalıklarına karşı tam koruma sağlıyor.
Tarçın ile tüketilen salep ayrıca tarçının kan şekeri dengelenmesini sağladığı için tokluk hissi vermekte ve tatlı isteğini azaltmaktadır.
Evde salep pişirirken işinize yarayacak bir tarifimiz var;
SALEP İÇİN MALZEMELER
*1 litre kadar süt
*1/2 Yemek kaşığı saf toz salep
*1 yemek kaşığı toz şeker
*1 paket vanilya (isteğe bağlı)
*Çubuk tarçın
Üzeri için;
*Toz tarçın
TARİFİ
İlk olarak toz salebinizi ve toz şekerinizi derin bir kabın içine koyun. Ardından tencerenin içinde sütü kaynatın. Süt kaynayınca altını kısın
Kabın içinde karıştırdığınız salep ve toz şekeri kaynayan sütün içerisine yavaş yavaş ekleyin. Birden dökerseniz kıvamı tutturamazsınız. Bu yüzden yavaş yavaş dökmek gerekiyor.
Ve mutlaka karıştırın. Eğer karıştırmayı bırakırsanız salep iyi pişmeyecektir.
Salep kıvam alıncaya dek karıştırılmalı. Köpükleşme oluştuğu anda artık salep pişmiş demektir.
Bu aşamadan sonra artık salebi fincanlara bölüştürün ve tarçınla servis edin.
Salep Faydaları
Salep, genellikle soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılan doğal bir bitkisel ilaçtır. Ayrıca sindirim sorunlarına iyi gelir ve mideyi rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır.
Salebin antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca cilt bakımı için de kullanılan salep, nemlendirici ve yatıştırıcı etkilere sahiptir. Tüm bu faydalarıyla salep, doğal bir alternatif tıp yöntemi olarak tercih edilmektedir.