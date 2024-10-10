Salçalı Yemeklere Sakın Eklemeyin: Kalbi Öldürüyor

Hem lezzet hem de renk katan salça, birçok tarifin vazgeçilmez bir bileşeni olsa da, dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hipertansiyon ve kalp hastalarının tuz tüketimi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.