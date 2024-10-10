Salçalı Yemeklere Sakın Eklemeyin: Kalbi Öldürüyor
Uzmanlar yemeklerin vazgeçilmezi salçalar ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Yemekli yemeklere sakın bunu eklemeyin...
Kaynak: İHA
Hem lezzet hem de renk katan salça, birçok tarifin vazgeçilmez bir bileşeni olsa da, dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hipertansiyon ve kalp hastalarının tuz tüketimi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Salça yapımında genellikle yüksek miktarda tuz kullanıldığını belirten Dr. Sarıkaya, bu durumun sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Salçalı yemeklerde ekstra tuz eklenmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, ayrıca tüketilen salça miktarına da özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Sağlıklı bir yaşam için tuz alımına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Dr. Sarıkaya, günlük tuz tüketim miktarının sağlıklı bireyler için 5 gramı geçmemesi gerektiğini belirtti. “Salçanın faydalarından yararlanırken, içeriğindeki tuz oranını da göz önünde bulundurmalıyız.
Özellikle kalp, tansiyon, damar hastalıkları, akciğer ve böbrek sorunları yaşayan bireyler, tuzsuz diyet uygulayanlar için ev yapımı salçaların tuz içeriği konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Salçalı yemeklere kesinlikle ekstra tuz eklenmemeli ve tüketim miktarına özen gösterilmelidir” dedi.