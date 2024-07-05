Salatalıklar çabuk çürüyorsa bunu yapın: Haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak. Salatalıkları taze tutan yöntem bulundu

Satın aldığınız salatalıklar kısa süre içerisinde yumuşayıp çürüyorsa, bu şekilde saklamanız yeterli olacaktır. İşte salatalıkları taze tutmanın yöntemi

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Salatalıklar çabuk çürüyorsa bunu yapın: Haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak. Salatalıkları taze tutan yöntem bulundu - Resim: 1

Ülkemizde yaz-kış fark etmeksizin en sık tüketilen besinlerden biri, salatalıktır. Salatalık hem faydalı hem de lezzetli bir besin olduğundan, mutfaklardan asla eksik olmaz. Bu nedenle sürekli salatalık satın alınır.

Ancak satın alınan salatalıklar kısa süre içerisinde çürüyebilir veya yumuşayabilir. Bunun için birtakım saklama yöntemlerini uygulamanız yeterlidir.

Bu etkili saklama yöntemleriyle saklayacağınız salatalıklar, uzunca süre taze kalır ve israfı da önlemede etkilidir.

İşte salatalıkları taze tutmanın yolu...

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