Salatalığın Sandığımız Kadar Faydalı Olmadığı Ortaya Çıktı

Salatalık, %96 su içeriğiyle vücudu nemlendirmek için ideal bir sebze olmasına rağmen, besin değeri açısından oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Lambert, salatalığın bazı vitaminler ve mineraller içerdiğini kabul etmekle birlikte, bunların vücudu yeterince beslemek için yeterli olmadığını vurguluyor. Salatalıkta bulunan B vitamini, C vitamini, K vitamini ve mineraller (potasyum, fosfor, bakır, magnezyum) sınırlı miktarda olup, bu sebze esasen vücuda sıvı sağlayan bir gıda olarak öne çıkıyor.