Salatalığın Sandığımız Kadar Faydalı Olmadığı Ortaya Çıktı
Salatalık, genellikle salatalarda, sandviçlerde veya sağlıklı atıştırmalıklar olarak sıkça tercih edilen bir sebze olsa da, uzmanlar bu popüler gıdanın beklenenden daha az faydalı olabileceğini belirtiyor. Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, salatalığın besleyiciliği hakkında alarm veriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Salatalık, %96 su içeriğiyle vücudu nemlendirmek için ideal bir sebze olmasına rağmen, besin değeri açısından oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Lambert, salatalığın bazı vitaminler ve mineraller içerdiğini kabul etmekle birlikte, bunların vücudu yeterince beslemek için yeterli olmadığını vurguluyor. Salatalıkta bulunan B vitamini, C vitamini, K vitamini ve mineraller (potasyum, fosfor, bakır, magnezyum) sınırlı miktarda olup, bu sebze esasen vücuda sıvı sağlayan bir gıda olarak öne çıkıyor.
DAHA SAĞLIKLI SEBZELER...
Uzman, salatalık gibi düşük besin değerine sahip sebzeler yerine, özellikle turpgiller ve yeşil yapraklı sebzeler gibi daha besleyici alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca salatalığın flavonoidler gibi bazı antioksidanlar içerdiği ve kabuğunun lif bakımından zengin olduğu belirtiliyor, ancak bu özellikler yine de salatalığı besin açısından zengin gıdalarla kıyaslandığında geride bırakıyor.
ÇİĞ TÜKETİM TAVSİYESİ
Lambert, salatalığın en iyi şekilde çiğ olarak, özellikle sandviçlerde veya salatalarda, başka sebzelerle birlikte tüketilmesini öneriyor. Buna ek olarak, buzdağı marulunun da benzer şekilde besin değerinden ziyade nemlendirici etkisiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Bu sebze, koyu yapraklı alternatiflere göre daha düşük lif ve antioksidan içeriğine sahip olup, C, A ve K vitaminleri açısından da oldukça fakir.
Sonuç olarak, salatalık ve buzdağı marulu gibi sebzeler, vücuda sıvı sağlamak için ideal olsa da, besleyici öğeler açısından daha zengin seçeneklere yönelmek sağlık için daha faydalı olacaktır.