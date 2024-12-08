Saksıya Ekin Evde Doğal İlacınız Olsun! Markette 250 Liradan Satılıyor

BAKIM VE HASAT SÜRECİ

Zerdeçal, gölgeli ve karanlık alanlarda daha iyi büyür. Tropikal bir bitki olduğu için sıcaklık gereksinimi 18-30°C aralığında olmalıdır. Toprağı aşırı sulamaktan kaçınarak nemli tutun. Bunun için su spreyi kullanabilirsiniz. Ayrıca, bitkiye 2 haftada bir organik sıvı gübre ile destek sağlayın.

Yaklaşık 8 ila 10 ay içinde zerdeçal büyümesini tamamlar. Saplarının sararması köklerin olgunlaştığını gösterir. Hasat sırasında köklerin zarar görmemesine özen gösterin.

BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ YAPIYOR

Zerdeçal, antioksidan özellikleri ve bağışıklık güçlendirici etkisiyle bilinir. Hem taze hem toz haliyle kullanılabilen bu mucize bitki, evde yetiştirilmesiyle sağlıklı ve bütçe dostu bir alternatif sunar. Saksıda zerdeçal yetiştirmek, hem mutfağınıza hem de sağlığınıza katkı sağlayacak pratik bir yöntemdir.