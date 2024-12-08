Saksıya Ekin Evde Doğal İlacınız Olsun! Markette 250 Liradan Satılıyor
Kış aylarının sağlık deposu olarak bilinen zerdeçal, son dönemde yükselen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Her kaleme gelen zamlar ve doğal besinlere olan ilgi, birçok kişiyi evde üretmeye yönlendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerde 100 gramı yaklaşık 250 liraya satılan zerdeçalı, evinizde kolayca yetiştirebilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Saksıda yetiştirilen zerdeçal, hem ekonomik hem de sağlık açısından büyük faydalar sunuyor.
ZERDEÇALI SAKSIDA YETİŞTİRMENİN ADIMLARI
Zerdeçalı evde yetiştirmek için öncelikle taze kökler temin etmelisiniz. İşte izlenecek basit adımlar:
Köklerin Hazırlanması: Taze zerdeçal köklerini parçalayarak üzerindeki "göz" adı verilen tomurcukları kontrol edin. Eğer taze kök bulamazsanız, kökleri bir gece nemli bir bezde bekleterek filizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Saksı Hazırlığı: Saksının tabanına çakıl taşları veya seramik parçaları yerleştirerek drenajı sağlayın. Ardından saksıyı toprakla doldurun ancak üst kısmında 5-7 cm boşluk bırakmayı unutmayın.
Rizomların Ekimi: Zerdeçal rizomlarını yatay şekilde toprağa yerleştirin. Üzerlerini 2-3 cm toprakla örtün ve hafifçe bastırarak sabitleyin. Dikim işleminin ardından toprağı nemlendirin.
BAKIM VE HASAT SÜRECİ
Zerdeçal, gölgeli ve karanlık alanlarda daha iyi büyür. Tropikal bir bitki olduğu için sıcaklık gereksinimi 18-30°C aralığında olmalıdır. Toprağı aşırı sulamaktan kaçınarak nemli tutun. Bunun için su spreyi kullanabilirsiniz. Ayrıca, bitkiye 2 haftada bir organik sıvı gübre ile destek sağlayın.
Yaklaşık 8 ila 10 ay içinde zerdeçal büyümesini tamamlar. Saplarının sararması köklerin olgunlaştığını gösterir. Hasat sırasında köklerin zarar görmemesine özen gösterin.
BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ YAPIYOR
Zerdeçal, antioksidan özellikleri ve bağışıklık güçlendirici etkisiyle bilinir. Hem taze hem toz haliyle kullanılabilen bu mucize bitki, evde yetiştirilmesiyle sağlıklı ve bütçe dostu bir alternatif sunar. Saksıda zerdeçal yetiştirmek, hem mutfağınıza hem de sağlığınıza katkı sağlayacak pratik bir yöntemdir.