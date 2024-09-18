Saksılara Ekti 4 Mevsim Hasat Ediyor: Emekli Olunca Başladı Paraya Para Demiyor

SAKSILARDAKİ FİDANLARDAN BÜYÜK GELİR ELDE EDİYOR

Göç, fıstıkçamı, kayısı, kiraz ve elma gibi çeşitli meyve fidanlarını saksılarda yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu fidanlar, hızlı büyüme ve kısa sürede meyve verme özellikleriyle hem yerel halkın hem de tarım sektörünün ilgisini çekiyor. Her mevsimde saksıda dikim yapmanın mümkün olduğunu ve kısa sürede meyve almanın büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Göç, bu süreci profesyonelce yöneterek adeta küçük bir bahçecilik işletmesi kurmuş durumda.

HER MEVSİM HASAT EDİYOR

Yunus Göç, dört mevsim boyunca sürekli hasat yapma imkânına sahip. Tarıma duyduğu ilgi, ona hem sağlıklı bir uğraş hem de ekonomik bir kazanç kapısı açmış durumda. Göç, bahçeciliğin sadece bir hobi olmadığını, aynı zamanda emeklilikte aktif kalmanın ve gelir elde etmenin bir yolu olduğunu gösterdi.

Göç'ün hikayesi, emeklilik döneminde de aktif ve üretken bir yaşam sürdürülebileceğini, küçük bir tarım projesiyle bile büyük başarılar elde edilebileceğini kanıtlıyor. Saksıda meyve fidanı yetiştirmek, hem hobi hem de ekonomik katkı sağlayan bir model olarak, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.