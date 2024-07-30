Saksıdaki Gizli Katil: Bu Çiçekleri Asla Evinizde Tutmamalısınız!

Saksılı çiçekler, evlerimize doğal bir sıcaklık ve estetik katarak yaşam alanlarımızı güzelleştirir. Bununla birlikte, bazı bitkiler sağlık açısından avantajlar sunsa da, bazıları evde bulundurulmamalıdır.

Krasula ve Dieffenbachia

Krasula ve Dieffenbachia, ev bitkileri arasında sıkça tercih edilenlerdir. Ancak, Krasula'nın saplarının kırılması durumunda salınan zehirli öz suyu, ağız ve gözlerle temas ettiğinde ciddi yanıklara neden olabilir. Dieffenbachia da benzer şekilde zehirli olup, sağlık sorunlarına yol açabilir.