Saksıda 1 Kere Ekiliyor, Bütün Kış Tüketiliyor: Tam Şifa Kaynağı

HASAT ZAMANI

Zencefilin yaprakları sarardığında veya kökleri büyüdüğünde hasat edilebilir. Evde kolayca yetiştirilen bu şifalı bitki, kış boyunca sağlık için değerli bir kaynak sunmaktadır. Kendi zencefilinizi yetiştirerek hem taze hem de sağlıklı bir malzeme elde edebilir, kış aylarını daha sağlıklı geçirebilirsiniz.