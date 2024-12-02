Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor
SAKSI dibinde oluşan çiçek böcekleri ve küçük sinekleri yok etmenizi sağlayacak doğal karışım tarifi. Bu karışım sayesinde çiçeklerinizde yaprak bitleri ve küçük sinekler sorun yaratmayacak.
Çiçeklerinizin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak için düzenli olarak sulama, gübreleme ve budama yapmayı da unutmamak gerekiyor. Tüm bunlara rağmen çiçeklerde böceklenme ve küçük sinek sorunu oluşabiliyor.
ÇİÇEKLERDE OLUŞAN BÖCEKLENME SORUNU NASIL GİDERİLİR?
Saksı çiçeklerinin toprağındaki böceklerden kurtulmak için doğal ve etkili bir yöntem arıyorsanız, hazırladığımız bu içerik tam size göre. Saksı dibindeki böcekler, bitkilerin köklerine zarar vererek solmalarına ve ölmelerine neden olabilmektedir. Bu böcekleri yok etmek için kimyasal ilaçlar kullanmak hem çevreye hem de sağlığınıza zararlı olabildiği gibi önerilen bir yöntem değildir. Bu nedenle, evde kolayca hazırlayabileceğiniz organik bir karışım kullanmanızı tavsiye etmekteyiz
Çiçek diplerinde oluşan böcekler için organik karışım tarifi:
- 1 litre su
- 2 yemek kaşığı arap sabunu
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı tuz
Bu malzemeleri bir sprey şişesinde iyice karıştırın. Karışımı saksı çiçeklerinin toprağına ve yapraklarına püskürtün. Bu işlemi haftada bir kez tekrarlayın. Arap sabunu, sirke ve tuz, böcekleri öldürerek bitkilerinizi koruyacaktır.
Saksı dibindeki böceklerden kurtulmanın bir başka yolu da sigara izmariti kullanmaktır. Sigara izmariti, böcekleri hastalanıp öldüren nikotin içerir. Bir pet şişenin içine 7-8 tane kullanılmış sigara izmariti atın ve üzerine su doldurun. 2 gün bekletin ve su çay rengine dönünce saksı çiçeklerinin toprağına dökün. Böylece böcekleri kaçırabilirsiniz.
ALTERNATİF KARIŞIM
Yeniakit.com.tr sitesinde ise çiçek diplerinde oluşan böcek ve sineklere karşı sarımsak suyu önerildi.
Uygulama nasıl yapılacak?
Sarımsak, anti-bakteriyel özelliği ile bakteri oluşumuna karşı etkilidir ve çiçek toprağının sineklenmesini ortadan kaldıracak bir çözümdür. Sıktığınız sarımsak suyunu çiçeğinizin toprağına dökün. Hatta çiçeğinizin yapraklarına bu suyu sıkın. Sarımsak suyunun keskin kokusu sinekleri rahatsız ederek kaçıracaktır.