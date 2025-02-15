Sakız Çiğnemenin Bilinmeyen Yeni Faydası Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Doğruladı

Günlük hayatta sıkça tüketilen sakız, sadece keyifli bir alışkanlık olmanın ötesinde, sağlık açısından da çeşitli faydalar sunar. Uzmanlar düzenli olarak şekersiz sakız çiğnenin önemine vurgu yaparak sakızın bilinmeyen yeni faydalarını açıkladı. Peki, düzenli sakız çiğnemenin faydaları neler? İşte detaylar...