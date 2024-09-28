Sakın Bunları Bulaşık Deterjanıyla Yıkamayın! Kimse Bilmiyor Ama Değdiği Anda Zehirliyor

CAM, AYNA, PAKE

Cam ve ayna gibi yüzeylerde bulaşık deterjanı kullanmak mümkündür; ancak bu, yüzeyde çiziklerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, cam temizliği için özel olarak üretilmiş ürünler kullanmak daha uygun olacaktır.