Sakın Bunları Bulaşık Deterjanıyla Yıkamayın! Kimse Bilmiyor Ama Değdiği Anda Zehirliyor
Ev temizliğinde sıkça kullanılan bulaşık deterjanı ile ilgili uzmanlar, kimsenin bilmediği detayları açıkladı. Sakın bunları bulaşık deterjanıyla yıkamayın, meğer zehir saçıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Zürih Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, bu maddelerin vücutta yol açabileceği sağlık sorunlarına odaklanmıştır. Uzmanlar, bulaşık deterjanının cilt problemleri, iltihaplar ve sinir sistemi rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor.
İşte bulaşık deterjanının kullanılmaması gereken alanlar ve eşyalar hakkında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.
BULAŞIK DETERJANIYLA SAKIN BUNLARI YIKAMAYIN
KAHVE MAKİNESİ
Kahve makinelerinde bulaşık deterjanı kullanmak, iç kısımlarda kalıntılara yol açabilir ve bu da kahvenizin tadını olumsuz etkileyebilir. Kahve deneyiminizi korumak için, kahve makineleri için özel olarak formüle edilmiş temizlik ürünlerini tercih etmek en iyisidir.
CAM, AYNA, PAKE
Cam ve ayna gibi yüzeylerde bulaşık deterjanı kullanmak mümkündür; ancak bu, yüzeyde çiziklerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, cam temizliği için özel olarak üretilmiş ürünler kullanmak daha uygun olacaktır.
BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşık makinelerinde bulaşık deterjanı kullanıldığında aşırı köpürme meydana gelebilir. Bu durum, makinenin içinde kalıntıların birikmesine ve kötü kokuların oluşmasına yol açabilir. Bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanlar kullanmak, hem makinenizin ömrünü uzatır hem de hijyenik bir temizlik sağlar.
SAÇ
Bulaşık sabunu, saçı kurutarak doğal yağlarının kaybına neden olabilir. Saç derisinin kuruması ve tahriş olması gibi sorunlara yol açabilir. Saç sağlığınızı korumak için, saçı besleyen ve uygun şampuanlar kullanmanız önemlidir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Bulaşık deterjanının çamaşır makinesinde kullanılması, elbiselerde kalıcı hasara yol açabilir. Ayrıca, bu deterjanlar fazla köpürme yaparak makinenin mekanik parçalarına zarar verebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir.
ARABA
Birçok kişi, araç temizliği için bulaşık deterjanını alternatif bir seçenek olarak düşünüyor. Ancak bu, aracın boyasına zarar verebilir ve koruyucu cilanın etkisini azaltabilir. Deterjan kuruduktan sonra bırakacağı kalıntılar, aracınızın görünümünü olumsuz yönde etkileyebilir.
DERİ
Deri hassas bir malzemedir ve bulaşık deterjanındaki sert kimyasallar deri ürünlerinde kalıcı hasarlar yaratabilir. Deri ürünlerinizi temizlerken, özel deri temizleme ürünlerini kullanmak en iyisidir. Bu noktaları dikkate alarak, temizlikte daha etkili ve güvenli sonuçlar elde edebilirsiniz.