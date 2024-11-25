Sakın Ağzınıza Bile Sürmeyin: Vücuda Girdikten 2 Saat İçinde Felç Bırakıyor

Antifriz, fotokopi mürekkebi gibi ürünlerde kullanılan metanol adı verilen zehirli bir maddenin, bazı içkilere katıldığı ortaya çıktı. Bu durum, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Metanol, yutulduğunda vücuttaki hücrelere zarar veren ve ölümcül sonuçlara yol açabilen son derece zehirli bir maddedir.Sadece birkaç mililitre bile kalıcı körlük, felç ve hatta ölüme neden olabilir.