Sakın Ağzınıza Bile Sürmeyin: Vücuda Girdikten 2 Saat İçinde Felç Bırakıyor
Ucuz içkilerin ardında yatan korkunç gerçek ortaya çıktı. Metanol, yutulduğunda vücuttaki hücrelere zarar veren ve 2 saat içinde felç bırakan hatta ölümcül sonuçlara yol açabilen son derece zehirli bir madde olduğu belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antifriz, fotokopi mürekkebi gibi ürünlerde kullanılan metanol adı verilen zehirli bir maddenin, bazı içkilere katıldığı ortaya çıktı. Bu durum, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Metanol, yutulduğunda vücuttaki hücrelere zarar veren ve ölümcül sonuçlara yol açabilen son derece zehirli bir maddedir.Sadece birkaç mililitre bile kalıcı körlük, felç ve hatta ölüme neden olabilir.
Metanol, vücuda alındığında karaciğerde parçalanarak formik asit adı verilen bir maddeye dönüşür. Formik asit ise sinir sistemini, özellikle de gözleri ciddi şekilde hasar görür. Metanol zehirlenmesinin belirtileri arasında;
Görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme, körlük)
Şiddetli baş ağrısı,
Bulantı ve kusma
Karın ağrısı
Koordinasyon bozukluğu
Bilinç kaybı
Solunum güçlüğü sayılabilir.
METENOL NEDEN KULLANILIYOR?
Metanol, etanole göre daha ucuz olduğu için bazı vicdansız üreticiler tarafından içkilere katılabilir.
Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülmektedir. Metanol, aynı zamanda yakıt, çözücü ve antifriz gibi birçok endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır.
Metanol zehirlenmesinden korunmanın en etkili yolu, güvenilir kaynaklardan alkol tüketmektir. Özellikle yerel ve denetimsiz üretilen içkilerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, içki tüketmeden önce etiketleri dikkatlice okumak ve şüpheli durumlarda içkiyi tüketmemek gerekmektedir.
METANOL ZEHİRLENMESİ
Metanol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Tedavi, hastanın genel durumuna ve zehirlenme derecesine göre belirlenir. Genellikle, hastanın midesi boşaltılır, damar yoluyla sıvı verilir ve antidot olarak etanol veya fomepizol uygulanır.