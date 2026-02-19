Sahurda Bunları Yiyen Gün Boyu Tok Kalıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre sahurda salam, sucuk, sosis, pastırma, turşu, aşırı yağlı yemekler, kızartmalar ve tatlılar gibi besinlerden kaçınmak gerekiyor.

Gün boyu tokluk hissini korumaya yardımcı olan ve susuzluğu tetiklemeyen yiyecekler ise sahur için daha uygun seçenekler sunuyor:

Yumurta

Kaliteli protein kaynağıdır, uzun süre tok kalmaya destek olur.

Avokado

İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk süresini artırır.

Tam buğday ekmeği

Lif açısından zengindir, kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.

Chia tohumu

Sıvı ile birleştiğinde hacim kazanır, tok tutma etkisi yüksektir.

Ceviz

Omega-3 ve faydalı yağlar içerir, uzun süreli enerji sağlar.

Yulaf

Beta-glukan lifi sayesinde sindirimi yavaşlatır ve tokluğu uzatır.

Süt

Protein ve kalsiyum içeriğiyle besleyici bir alternatiftir.

Badem

Kan şekeri dengesine yardımcı olur, tatlı isteğini azaltabilir.

Kaynak: Haber Merkezi