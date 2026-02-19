Sahurda Bunları Yiyen Gün Boyu Tok Kalıyor

Uzmanlar, sahurda işlenmiş etler, kızartmalar ve tatlılar yerine tok tutan, susuzluğu artırmayan besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Yumurta, yulaf, avokado, süt ve kuruyemişler gün boyu enerji ve denge sağlayarak orucu daha rahat geçirmeye yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre sahurda salam, sucuk, sosis, pastırma, turşu, aşırı yağlı yemekler, kızartmalar ve tatlılar gibi besinlerden kaçınmak gerekiyor.

Gün boyu tokluk hissini korumaya yardımcı olan ve susuzluğu tetiklemeyen yiyecekler ise sahur için daha uygun seçenekler sunuyor:

Yumurta
Kaliteli protein kaynağıdır, uzun süre tok kalmaya destek olur.

Avokado
İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk süresini artırır.

Tam buğday ekmeği
Lif açısından zengindir, kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.

Chia tohumu
Sıvı ile birleştiğinde hacim kazanır, tok tutma etkisi yüksektir.

Ceviz
Omega-3 ve faydalı yağlar içerir, uzun süreli enerji sağlar.

Yulaf
Beta-glukan lifi sayesinde sindirimi yavaşlatır ve tokluğu uzatır.

Süt
Protein ve kalsiyum içeriğiyle besleyici bir alternatiftir.

Badem
Kan şekeri dengesine yardımcı olur, tatlı isteğini azaltabilir.

