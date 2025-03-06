Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor

Ramazan ayının en büyük zorluklarından biri, uzun saatler boyunca susuz kalmak. Özellikle sıcak havalarda oruç tutmak daha da zorlaşırken, susuzluk nedeniyle baş ağrısı, halsizlik ve cilt kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Uzmanlar, gün boyu susuzluk hissini en aza indirmek için sahurda tüketilmesi gereken özel bir içeceğe dikkat çekti. Bu içecek sayesinde hem susuzluk hissi azalıyor hem de vücudun sıvı dengesi korunuyor.