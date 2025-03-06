Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor
Uzmanlar, Ramazan'da susuzluğun önlenmesinin en etkili yolunu açıkladı. Sahurda 1 bardak bile içince iftara kadar susuzluk hissi yaşanmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının en büyük zorluklarından biri, uzun saatler boyunca susuz kalmak. Özellikle sıcak havalarda oruç tutmak daha da zorlaşırken, susuzluk nedeniyle baş ağrısı, halsizlik ve cilt kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Uzmanlar, gün boyu susuzluk hissini en aza indirmek için sahurda tüketilmesi gereken özel bir içeceğe dikkat çekti. Bu içecek sayesinde hem susuzluk hissi azalıyor hem de vücudun sıvı dengesi korunuyor.
SAHURDA 1 BARDAK İÇMEK BİLE YETİYOR
Uzmanlara göre sahurda bir bardak ayran içmek, oruç tutarken susuzluk hissini önemli ölçüde azaltıyor. Ayran, içeriğindeki su ve mineraller sayesinde bileşenlerin sıvı dağılımını koruyarak susuzluktan kaynaklanan baş ağrısının azalmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini de sağlıyor ve bu da vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.
Bu nedenle uzmanlar Ramazan'da susuzluk sorununu en aza indirmek için sahurda sıvı oranı yüksek besinleri tüketmek ve ayran gibi ferahlatıcı içecekleri tercih etmenin büyük önem taşıdığını belirtti.