Sahipsiz hayvanlara umut ışığı: Sorumsuz sahiplere verilen ceza 10 kat artacak

Sahipsiz hayvan düzenlemesi ile ilgili yasal değişikliklere son şekli verilmek üzere. Teklifin en dikkat çekici unsuru ise hayvanını sokağa terk edenlere verilecek cezaların 10 kat artırılarak 50 bin TL'ye çıkarılması.

TEKLİFİN ÖNEMLİ MADDELERİ

Hayvanını terk edene verilecek para cezası 5 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseliyor.

Saldırgan, anatomik yapısı bozuk veya kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak barınaklara alınacak.

Kısırlaştırılmış ve zararsız köpekler yerinde kalacak, kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra alana geri bırakılacak.

Sahipsiz hayvanları başka bölgelere bırakanlara 50 bin TL para cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sokak hayvanları için ayrılan bütçesi artırılacak.

Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ardından muhalefetle paylaşılması ve ardından Meclis Başkanlığına verilmesi öngörülüyor.