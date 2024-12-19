Sağlıklı Diye Kullanılıyordu, Kanser Yaptığı Belirlendi: Herkesin Mutfağında Bulunuyor

Vücudumuzun yağlara ihtiyacı vardır. Özellikle beyin, büyük ölçüde yağdan oluşur. Yağsız beslenmek, beyin sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra kalp sağlığı, kadınlarda regl düzensizlikleri, sindirim sistemi sorunları, hormon bozuklukları ve hatta kısırlığa neden olabilir.

Tüm yağlar zararlı değildir. Zeytinyağı, soya yağı, ayçiçek yağı ve balık yağı gibi doymamış yağlar, sağlıklı beslenme için önemlidir. Ancak trans yağlardan uzak durulmalıdır.