Sağlıklı Diye Kullanılıyordu, Kanser Yaptığı Belirlendi: Herkesin Mutfağında Bulunuyor
Son yıllarda mutfaklarımızın vazgeçilmezi haline gelen Airfryer'lar, yağsız ve hızlı pişirme özellikleriyle büyük ilgi görüyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu popüler cihazların sağlığımız için beklenmedik riskler taşıdığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok kişi, Airfryer'ların yağsız pişirme özelliğinin sağlıklı beslenmeye katkı sağladığını düşünüyor. Ancak uzmanlar, Airfryer konusunda uyardı. Yapılan bir araştırmada, Airfryer'da kızartılan patateslerde, diğer yöntemlere göre daha fazla kanserojen madde bulunduğu tespit edildi.
Vücudumuzun yağlara ihtiyacı vardır. Özellikle beyin, büyük ölçüde yağdan oluşur. Yağsız beslenmek, beyin sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra kalp sağlığı, kadınlarda regl düzensizlikleri, sindirim sistemi sorunları, hormon bozuklukları ve hatta kısırlığa neden olabilir.
Tüm yağlar zararlı değildir. Zeytinyağı, soya yağı, ayçiçek yağı ve balık yağı gibi doymamış yağlar, sağlıklı beslenme için önemlidir. Ancak trans yağlardan uzak durulmalıdır.
Airfryer'ı tamamen bırakmak yerine, daha sağlıklı kullanım alışkanlıkları geliştirmek mümkündür. Örneğin Airfryer'da pişirilecek yiyeceklere az miktarda zeytinyağı veya diğer sağlıklı yağlar ekleyebilirsiniz. İşlenmiş ve hazır gıdalar yerine, taze sebze ve meyveleri tercih edin.
Buharlı pişirme, fırında pişirme gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini keşfedin.