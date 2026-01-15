Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı! Sigaraya Yeni Yasak: Artık O Alanlarda da İçilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düşmesi, tütünle mücadelede daha sert adımların atılmasını gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı, dumansız hava sahası uygulamasını genişletmek için yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. Çalışmayla birlikte kapalı alanların ardından yarı açık mekanların da sigara yasağı kapsamına alınması planlanıyor.

YARI AÇIK MEKANLAR YASAK KAPSAMINA GİRİYOR

Yeşilay’ın raporlarına göre gençler arasında tütün kullanımının artması üzerine harekete geçen Bakanlık, kış bahçeleri, üstü açılır kapanır alanlar ve tenteyle çevrili mekanlarda da sigara içilmesini yasaklamayı hedefliyor. Hazırlanan taslağın kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU: MÜCADELE DAHA ETKİN OLACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda sigara ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir sürecin başlayacağını vurgulayarak, “Bu düzenlemelerle tütün bağımlılığıyla mücadeleyi çok daha güçlü hale getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ESNAF DÜZENLEMEDEN ENDİŞELİ

Yasağın yarı açık alanları da kapsaması halinde, birçok işletmenin mekan düzenlemesini yeniden yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor. İşletmeciler, kış bahçelerinde havalandırma sistemlerinin bulunduğunu belirterek, olası yasağın müşteri kaybına yol açabileceğini ve işletmeleri ekonomik açıdan zorlayacağını dile getirdi.

TÜRKİYE’DE SİGARA YASAKLARININ TARİHÇESİ

Türkiye, 2008 yılında kapalı alanlarda sigara yasağını hayata geçirdi. 2009’da uygulama tam olarak yürürlüğe girdi ve ülke dumansız hava sahasına geçen ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.

2013’te araç içinde sigara içilmesi yasaklandı.

2019’da düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Yeni düzenleme ile yarı açık alanların da dumansız hava sahasına dahil edilmesi, tütünle mücadelede bir adım daha ileriye gidileceğini gösteriyor.

