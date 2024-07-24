Sağlığınızdan Edebilir: Soğanı Bu Şekilde Tüketmek Zehir Saçıyor

Besin değerleri açısından oldukça zengin olan soğan, Türk mutfağının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Neredeyse her yemekte kullanılan soğan, doğru tüketilmemesi halinde zehir saçan bir gıdaya dönüşebiliyor.

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Sağlığınızdan Edebilir: Soğanı Bu Şekilde Tüketmek Zehir Saçıyor - Resim: 1

Yemeklerden salatalara kadar yaygın olarak kullandığımız soğan, besin değerleri dikkate alındığında en zengin sebze türü olarak dikkat çekiyor. Yemeklere lezzet katmasının yanı sıra, hastalıklara karşı direnç sağlayan ve doğal antibiyotik olarak görülen soğan, yanlış kullanılması halinde zehirli etkilere neden olabilir.

SAKIN SOĞANI BU ŞEKİLDE KULLANMAYIN

Besin üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar tarafından yayımlanan raporlara göre; çiğ şekilde doğranmış soğanları saklama kapları ya da buzdolapları ile korumak mümkün değil. Soğuk ortamlara bile kaldırılsalar, çiğ şekilde doğranmış soğanlar uzun süre bekletilmesi halinde bakterilere karşı savunmasız hale gelmekte.

Normal şartlar altında oldukça sağlıklı olan soğanlar, bakteri enfeksiyonu kapmış halde tüketilmesi durumunda ise kişilerin bağışıklık sistemini çökertmekte ve toksin görevi görmekte.

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