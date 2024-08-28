Sağlığınız İçin Sık Sık Yapın: Bir Tansiyon Aleti ile Kan Basıncı Nasıl Ölçülür?

Beslenme alışkanlıklarımız, yaşlanmamız ya da birçok farklı faktör nedeniyle tansiyon problemi yaşayabiliriz. Böyle durumlarda tansiyonumuzu düzenli olarak ölçmemiz tavsiye ediliyor.



TANSİYON ALETİ İLE KAN BASINCI NASIL ÖLÇÜLÜR?



Doktorlar, her evde mutlaka bir tane çalışır vaziyette bir tansiyon aletinin olmasının şart olduğunu belirtirken, günümüzde kullanılan tansiyon aletleri bilek ölçümlü ya da kol ölçümlü olarak ikiye ayrılmakta. Çoğu insan, tansiyon ölçüm aletleri ile yalnızca tansiyonumuzu ölçebileceğimizi düşünse de, bu bilgi hatalıdır. Çünkü günümüzde kullanılan cihazların büyük bölümü, aynı zamanda kan basıncımızı ölçebilecek şekilde tasarlanmakta.



Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için periyodik olarak kan basıncının da ölçülmesi gerektiğini belirtiyor. İşte tansiyon aletini kullanarak kan basıncınızı ölçmenin yöntemleri.