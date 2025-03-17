Sağlığa Faydalı Diye Kaşık Kaşık Yiyoruz Ama Meğer Zehir Saçıyormuş: Efsane Yemeğin O Hastalıkları Tetiklediği Ortaya Çıktı
Yıllardır sağlığa faydalı olarak bildiğimiz ve Karadeniz insanının vazgeçilmezi olan karalahananın bazı hastalıkları tetiklediği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz mutfağının olmazsa olmazlarından biri olan karalahana, lezzeti ve besleyici özellikleriyle sofralardan eksik olmazken, aşırı tüketildiğinde sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, karalahananın içerdiği bileşiklerin iyot emilimini engelleyerek guatr gibi tiroid hastalıklarına yol açabileceği konusunda uyardı.
KARALAHANANIN BİLİNMEYEN ZARARI ORTAYA ÇIKTI
Karadeniz bölgesinde tiroid hastalıklarının diğer bölgelere kıyasla daha sık görülmesinin nedenlerinden biri, yöre halkının karalahana gibi iyot emilimini azaltan besinleri fazla tüketmesi olarak gösterildi.
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Doğukan Atabay, aşırı karalahana tüketiminin vücutta iyot eksikliğine neden olabileceğini, bunun da tiroid hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Ayrıca, iyotsuz tuz kullanımı gibi beslenme alışkanlıklarının da tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.
KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR
Tiroid hastalıkları özellikle kadınları daha fazla etkiliyor. Dr. Atabay, kadınlarda tiroid nodüllerinin görülme oranının yüzde 40-50 civarında olduğunu, erkeklerde ise bu oranın yüzde 20-30 arasında değiştiğini ifade etti. Nodüllerin büyük çoğunluğu iyi huylu olsa da, bazı durumlarda büyüyerek nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi sorunlara yol açabiliyor. Nadiren de olsa kansere dönüşme riski bulunuyor. Tiroid nodüllerinin tanısı ultrasonografi ile konulurken, şüpheli durumlarda biyopsi yapılabiliyor.