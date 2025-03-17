Sağlığa Faydalı Diye Kaşık Kaşık Yiyoruz Ama Meğer Zehir Saçıyormuş: Efsane Yemeğin O Hastalıkları Tetiklediği Ortaya Çıktı

KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Tiroid hastalıkları özellikle kadınları daha fazla etkiliyor. Dr. Atabay, kadınlarda tiroid nodüllerinin görülme oranının yüzde 40-50 civarında olduğunu, erkeklerde ise bu oranın yüzde 20-30 arasında değiştiğini ifade etti. Nodüllerin büyük çoğunluğu iyi huylu olsa da, bazı durumlarda büyüyerek nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi sorunlara yol açabiliyor. Nadiren de olsa kansere dönüşme riski bulunuyor. Tiroid nodüllerinin tanısı ultrasonografi ile konulurken, şüpheli durumlarda biyopsi yapılabiliyor.