Sağ Omuzdan Tuz Dökmek Meğer Bu Anlama Geliyormuş: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz

Yüzyıllardır farklı coğrafyalarda kullanılan tuz, sadece yemeklerde değil, kötü enerjiyi uzaklaştırma aracı olarak da değerlendiriliyor. Geleneksel inançlara göre tuz, negatif enerjileri ve olumsuz ruh halini emme gücüne sahip. Bu nedenle pek çok kişi, belirli dönemlerde tuzla yapılan arınma uygulamalarına başvurarak kendini daha huzurlu ve pozitif hissettiğini ifade ediyor.