Sağ Omuzdan Tuz Dökmek Meğer Bu Anlama Geliyormuş: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz
Günlük yaşamın yoğun temposu, stres ve yorgunluk derken birçok kişi kendini enerjisel olarak bazen tükenmiş hissedebiliyor. İşte tam da bu noktada, doğanın sunduğu basit ama etkili yöntemlerden olan tuz ritüeli devreye giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyıllardır farklı coğrafyalarda kullanılan tuz, sadece yemeklerde değil, kötü enerjiyi uzaklaştırma aracı olarak da değerlendiriliyor. Geleneksel inançlara göre tuz, negatif enerjileri ve olumsuz ruh halini emme gücüne sahip. Bu nedenle pek çok kişi, belirli dönemlerde tuzla yapılan arınma uygulamalarına başvurarak kendini daha huzurlu ve pozitif hissettiğini ifade ediyor.
SAĞ OMUZDAN TUZ DÖKMEK BU ANLAMA GELİYOR
Uygulaması oldukça kolay olan bu ritüel, sağ omzunuzdan bir tutam tuz dökerek yapılıyor. Bu basit hareketin ardından birçok kişi içsel ferahlık ve manevi hafiflik yaşadığını belirtiyor. Aynı zamanda evin girişine tuz serpmek de ortamda biriken olumsuz enerjileri uzaklaştırmak için tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.
KÖTÜ ENERJİYİ BİTİRİP BEREKETİ ARTIRIYOR
Ruhsal arınma ve iç huzura ulaşmak için tuzun yanı sıra bazı esma ve dualar da tavsiye ediliyor. Bereketin artması için "La ilahe illallâhu’l Muğni" duası 99 kez okunabilir. Şifa bulmak isteyenler "La ilahe illallâhu’l Şafi", sevgi enerjisini çoğaltmak isteyenler "La ilahe illallâhu’l Vedud", değer duygusunu güçlendirmek isteyenler "La ilahe illallâhu’l Kerim" ve korunma niyeti taşıyanlar "La ilahe illallâhu’l Muki" esmalarını tekrar edebilir.