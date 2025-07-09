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İslam takviminin ikinci ayı olan Safer, hem dini hem de kültürel yönleriyle dikkat çeken zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar arasında bu ayın manevi boyutunu öğrenmek isteyen pek çok kişi, Safer ayının anlamını ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Safer ayı nedir, 2025 Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

SAFER AYI NEDİR?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, tarih boyunca farklı şekillerde yorumlanmıştır. İslam inancına göre bu ayın diğer aylardan farkı yoktur; ancak bazı halk inanışlarında Safer ayı “uğursuz” olarak nitelendirilmiştir. Dini kaynaklarda bu düşünceye yer verilmemekte, bu tür inançların hurafe olduğu vurgulanmaktadır.

İslam alimleri, Safer ayında da diğer zamanlarda olduğu gibi ibadet etmeye, dua etmeye ve hayırlı işlerde bulunmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizer.

2025’TE SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre 2025 yılında Safer ayı, miladi takvime göre 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak. Ayın son günü ise 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Safer ayı, Hicri takvimde 30 gün olarak kabul edilir.

MANEVİ YÖNÜ GÜÇLENDİRME ZAMANI

Uzmanlar, bu ayın korku veya endişeyle karşılanmaması gerektiğini belirterek, Safer ayını maneviyatı artırmak, ibadetleri çoğaltmak ve dua ile değerlendirmek gerektiğini ifade ediyor. Tüm aylar gibi, Safer ayı da kulluk bilincinin tazelenmesi için bir fırsat olarak görülmeli.

Kaynak: Haber Merkezi