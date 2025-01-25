Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor

SADECE TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Dağ sarımsağı, sadece Türkiye'de yetişen endemik bir tür olduğu için koruma altında. Bu nedenle toplanması yasak ve cezai işlem uygulanıyor. Bu sayede hem doğanın korunması hem de bu değerli bitkinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.