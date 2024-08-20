Sadece Rengi Farklı Deyip Geçmeyin: 2 Kat Daha Sağlıklı!

Sağlığımıza en faydalı meyveler arasında yer alan elmalar, genel olarak yeşil ve kırmızı renkte satılıyor. Halk arasında ekşi ve tatlı elma olarak yapılan bu ayrım, yalnızca renk farklılıklarından ibaret değil. Birçok zengin besin değerine sahip olan elmalar, renklerine göre çok daha yararlı hale gelebiliyor.

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Sadece Rengi Farklı Deyip Geçmeyin: 2 Kat Daha Sağlıklı! - Resim: 1

Kilo vermek isteyen, sağlıklı beslenen ya da spor yapan insanların sık sık elma tükettiğine şahit olmuşsunuzdur. İçeriğinin yüzde 85'i sudan oluşan bu meyve, aynı zamanda çok sayıda vitamin içeriyor ve oldukça düşük kaloriye sahip.

Elmaların tamamına yakını kırmızı ve yeşil elmalar olarak ayrılırken, kırmızıların tatlı olduğu, yeşillerin ise ekşi bir yapıya sahip olduğu bilinir. Peki renkleri farklı iki elmanın, sağlığa etkilerinin de oldukça farklı olduğunu biliyor muydunuz? Doktorlar iki elma türünün de güvenle tüketilebileceğini ve her ikisinin de sağlığa faydalı olduğunu belirtse de, illa ki birini tercih etmek istiyorsanız bu bilgileri dikkatle takip edin.

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